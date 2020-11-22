İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, Bursa'daki merkezini İstanbul'a taşıyarak yeni bir kadro ve yapılanma ile yayın hayatına başlayacak. Medya sektöründe yeni bir oluşum olan Olay TV'nin yeni kadrosu da oldukça dikkat çekmişti. 1 Ekim'de yayın hayatına başlaması beklenen ancak teknik sebeplerden ötürü 1 Aralık'a ertelenen ilk yayın gününe yaklaşılmışken frekans bilgileri de kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar tarafından paylaşıldı. Peki, Olay TV nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda izlenir? Olay TV frekans bilgileri 2020... İşte detaylar...

OLAY TV NASIL İZLENİR? OLAY TV FREKANS BİLGİLERİ 2020

Henüz Digitürk'te bulunmayan Olay TV'nin frekans bilgileri paylaşıldı. Kanalın frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685.00 MHz

Polarizasyon : V (Dikey)

Symbol Rate : 30000

Fec: 2/3

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Süleyman Sarılar'ın oturduğu Olay TV'nin kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

OLAY TV TANITIM VİDEOSU

Olay TV'nin resmi tanıtım videosu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. İşte o video...