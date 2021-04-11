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Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı neydi?

Uzun süre kanserle mücadele eden Olcay Senem hayatını kaybetmesinin ardından Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Senem, geçtiğimiz yıl kanser nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitiren Neslican Tay'ın söylediği '‘Mücadelesi çok güzeldi’ diyeceksiniz, dayanamadı değil!” sözleriyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı neydi?

Kansere yenik düşen Olcay Senem hakkında bir çok soru gündeme geldi. Tedavi gördüğü ölümcül hastalık nedeniyle hayata gözlerini yuman Olcay Senem için Twitter'da #OlcaySenem etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Peki Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?

OLCAY SENEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Olcay Senem Kars’ta Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tacize ve mobbinge uğradığı iddiasıyla gündem olmuştu. Senem bir önceki gün kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 

4 yıldır tedavi görüyordu. Senem'in yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı ne?

OLCAY SENEM NE KANSERİYDİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Olcay Senem 2016'dan beri meme kanseriyle mücadele ediyordu. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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