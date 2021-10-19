Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, H grubunda çıktığı ilk maçta Burgos'a 82-74 mağlup olmuştu. İkinci maçında Oldenburg ile karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Oldenburg - Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

OLDENBURG - BEŞİKTAŞ FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Oldenburg - Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 19 Ekim 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Oldenburg'da, EWE Arena Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için Oldenburg - Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

OLDENBURG - BEŞİKTAŞ FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ BASKETBOL MAÇI TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Oldenburg - Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Tivibu Spor 2'yi izlemek için Oldenburg - Beşiktaş FIBA basketbol maçı Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkini tıklayabilirsiniz.