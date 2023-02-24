Oleksandr Nad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Nad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Nad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Nad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Nad 2 Eylül 1985 tarihinde Uzhgorod şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Надь Олександр Арпадович (ung. Nagy Sándor) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Nad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.I.T.S. Agency Kft. yapmaktadır. Oleksandr Nad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Nad'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Nad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Nad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Nad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Nad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Zakarpattia

4 Eylül 2015 yılında Bihor Oradea

19 Ocak 2016 yılında Honvéd

10 Şubat 2017 yılında Gyirmót FC

14 Temmuz 2017 yılında Debrecen

29 Temmuz 2020 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Nyíregyháza

10 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Oleksandr Nad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Nad şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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