Ölen anneannesinin yanına gitsin istedi, 77 yaşındaki dedesini vahşice katletti!

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Kolby Parker isimli şahıs, Lake ilçesinde birlikte yaşadığı 77 yaşındaki dedesi Ronald Wells'i bıçaklayarak öldürmekle suçlandı. Sorguya alınan Parker, dedesi ile birlikte esrar içtiklerini sonrasında ise tartışmaya başladıklarını söyledi. Tartışma sonucunda dedesinin kendisine silahla saldırmaya çalıştığını ifade eden Parker, bıçağı elinden alıp kendisini savunmak için dedesine sapladığını söyledi.

Cumartesi günü olay yerine giden polisler 77 yaşındaki adamın cesedini incelediğinde birçok yerinden yaralandığını tespit etti. İnceleme ekipleri olay yerinde garip bir detay ile karşılaştı. Polisler Parker'ın odasına girdiğinde üzerinde "aile kasabı" yazan plastikten yapılma insan kulaklarının takılı olduğu bir önlük buldu.

DEDESİNİN KULAKLARINI CEBİNDEN ÇIKARIP POLİSE ATTI

Polis açıklamasında, Parker'ın cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkardığını ve kendisine atarak etkisiz hale getirip silahını almaya çalıştığını belirtti.

Hakkında çıkan suçları kabul eden Parker, "Artık gitme vakti gelmişti" diyerek dedesini öldürdüğünü ve anneannesiyle bir araya gelmesini istediğini söyledi.

BEYZBOL SOPASIYLA VURDU, DEFALARCA BIÇAKLARI, KULAKLARINI KESTİ

Parker'ın, dedesine beyzbol sopasıyla defalarca vurduğunu ve daha sonra yaşlı adamı bıçaklayıp kulaklarını kestiğini açıkladı.

Parker'ın kendisini tutuklamaya çalışan polislere saldırdığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

İkinci dereceden cinayet, polis memuruna saldırı ve tutuklamaya şiddet kullanarak direnmekle suçlanan Parker, Lake ilçesi hapishanesinde tutuluyor.