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Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor?

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlar bu yıl gerçekleştiriliyor. Birinci olan sporculara verilen altın madalya ise merak konusu oldu. Sporseverler internette Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor? sorularının araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları birçok kategorideki spor mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. Ülkesini temsil etmek için yüzlerce sporcu ter akıtıyor. Türkiye'den de sporcularımızın katıldığı Olimpiyatlarda birinci olan sporculara altın madalya veriliyor. Bunun üzerine Olimpiyatları takip eden sporseverlerin aklına Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor? soruları takıldı. İşte cevaplar...

ALTIN MADALYA NEDİR?

Altın madalya, genellikle askeri başarıların dışında diğer alanlarda en yüksek derecedeki başarıyı temsil etmektedir. İlk olarak askeri rütbenin belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. 18inci yüzyıldan bu yana altın madalyalar ödüllendirme amaçlı olarak toplum içerisinde de kullanılmaktadır. Günümüzde UNESCO ve çeşitli akademik topluluklar gibi pek çok organizasyon altın madalyayı ödül olarak kullanmaktadır.

OLİMPİYAT MADALYALARI GERÇEK ALTIN MI? OLİMPİYATLARDA GERÇEK ALTIN MI VERİLİYOR?

Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki ve diğer Olimpiyat organizasyonlarındaki altın madalyanın sadece %1.2'lik kısmı altından oluşmaktadır. Madalyanın geri kalan %98.8'lik kısmı ise gümüşten oluşmaktadır. Yani Olimpiyat madalyaları yaklaşık olarak 650 dolar civarında bir değere sahiptir. 

Madalyaların içeriklerinin oranları şu şekilde:

Altın madalya : %1.2 altın + %98.8 gümüş

Gümüş madalya : %100 gümüş

Bronz madalya : %95 bakır + %5 çinko

Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor?

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