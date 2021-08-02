2 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıOlimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"Son Yaz dizisinin yıldızı Alperen Duymaz'dan takdirlik hareket! Yangın söndürme çalışmalarına katıldı!Sarsıntılar sürüyor! Akdeniz gece boyu sallandı! Vatandaşlar tedirginBakan Varank'tan yerli aşı hakkında beklenen açıklama geldi! Yan etki görüldü mü?Uçak desteği! Türkiye'deki yangınlar, Avrupa Birliğini harekete geçirdi!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken açıklama: "Tuzağa düşmeyelim"Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskınlarına karşı uyardı! İşte 2 Ağustos Pazartesi hava durumu...Vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadelede dünyadan destek istiyor! #helpturkey sosyal medyada dünya gündemine girdiHelp Turkey ne demek? | Help Turkey paylaşımlarının nedeni ne? | Global Call nedir?
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  3. Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"

Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"

Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayla ülkemizi gururlandıran Mete Gazoz sabah saatlerinde yurda döndü.

Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"

Okçulukta tarihi bir başarıya imza atıp Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayı kazanarak tarihe geçen Mete Gazoz, sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, olimpiyat komitesi yetkilileri ve federasyon temsilcileri, sabah saatlerinde havalimanına gelerek Mete Gazoz’u karşıladı.

"MADALYAYI TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Sabah’ın ilk ışıkları olmasına rağmen havaalanındaki kalabalığa teşekkür eden Mete Gazoz, “Ben çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak 2 gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya ‘Altın madalya’ oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz” diye konuştu.

Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! Ben o oku, milyonlarca kez attım

“KEYİF ALDIĞIM SÜRECE HER ZAMAN ŞAMPİYON OLACAĞIM"

Olimpiyatlarda çekilen fotoğrafın anısının bambaşka olduğunu söyleyen Mete Gazoz, "O anda orada ne hissettiysem yüzüme yansıdı. Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın” dedi.

Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! Ben o oku, milyonlarca kez attım

Finalde attığı oku daha önce hep düşündüğünü söyleyen Dünya Şampiyonası için şampiyon olmamış gibi antrenmanlara devam edeceğini belirten başarılı okçu, “Ben orada 1 kez ok atmış gibi görünüyorum ama 5 yıl boyunca ben o oku yüzbinlerce, milyonlarca attım. Uyurken bile kafamda kuruyordum, finale çıktığımı ve o oku attığımı düşündüm hep. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez Olimpiyat Şampiyonu olarak katılacağım. Şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! Ben o oku, milyonlarca kez attım

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