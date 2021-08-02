Olimpiyat Şampiyonu yurda döndü! Mete Gazoz büyük bir coşkuyla karşılandı! "Ben o oku, milyonlarca kez attım"

Okçulukta tarihi bir başarıya imza atıp Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayı kazanarak tarihe geçen Mete Gazoz, sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, olimpiyat komitesi yetkilileri ve federasyon temsilcileri, sabah saatlerinde havalimanına gelerek Mete Gazoz’u karşıladı.

"MADALYAYI TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Sabah’ın ilk ışıkları olmasına rağmen havaalanındaki kalabalığa teşekkür eden Mete Gazoz, “Ben çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak 2 gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya ‘Altın madalya’ oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz” diye konuştu.

“KEYİF ALDIĞIM SÜRECE HER ZAMAN ŞAMPİYON OLACAĞIM"

Olimpiyatlarda çekilen fotoğrafın anısının bambaşka olduğunu söyleyen Mete Gazoz, "O anda orada ne hissettiysem yüzüme yansıdı. Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın” dedi.

Finalde attığı oku daha önce hep düşündüğünü söyleyen Dünya Şampiyonası için şampiyon olmamış gibi antrenmanlara devam edeceğini belirten başarılı okçu, “Ben orada 1 kez ok atmış gibi görünüyorum ama 5 yıl boyunca ben o oku yüzbinlerce, milyonlarca attım. Uyurken bile kafamda kuruyordum, finale çıktığımı ve o oku attığımı düşündüm hep. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez Olimpiyat Şampiyonu olarak katılacağım. Şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.