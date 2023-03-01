Oliver Kilner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kilner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kilner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliver Kilner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliver Kilner 27 Mart 2004 tarihinde Stockport şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliver Kilner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INS Management yapmaktadır. Oliver Kilner, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kilner'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliver Kilner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliver Kilner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U18
1 Temmuz 2021 yılında Oldham U18
28 Aralık 2021 yılında Curzon Ashton
28 Ocak 2022 yılında Oldham U18
1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic
Oliver Kilner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliver Kilner şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Manchester United (2012-2021), Oldham Athletic (2021-2022)
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