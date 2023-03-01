Oliver Kilner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kilner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oliver Kilner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Kilner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.