Oliver Torres için açıklama yapıldı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a...

Sevilla, son olarak Porto'da oynayan Oliver Torres'i kadrosuna kattı. Sevilla'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Oliver Torres, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda adını duyurdu. Villareal'de geçen kiralık sezonunda fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, Porto formasıyla yeniden çıkış yakaladı. Portekiz temsilcisi ile çıktığı 146 karşılaşmada 12 gol atıp 21 asist yapan yıldız futbolcu artık Sevilla'nın başarısı için ter dökecek.

10. HAMLE!

Oliver Torres, Sevilla'nın bu transfer dönemindeki 10. hamlesi oldu. Sevilla daha önce Jules Kounder, Lucas Ocampos, Diego Carlos, Munas Dabbur, Joan Jordan, Luuk de Jong, Oliver Torres, Max Wöber, Fernando Reges ve Sergio Reguilon'u kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY İÇİN EVER BANEGA YOLU AÇILDI!

Öte yandan Galatasaray'ın orta sahasına transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Ever Banega, Sevilla'nın ikinci dönem kamp hazırlıkları için Amerika'ya gitmişti. Arjantinli yıldız, Reading ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Lopetegui tarafından ilk 11'de tercih edilmiş ve 45 dakika forma giymişti. Oliver Torres'in transferi sonrası Banega'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşirken, sarı kırmızılı taraftarlar artık Banega için yapılacak resmi açıklamayı beklemeye koyuldu.