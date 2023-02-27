Olivier Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Marques 21 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Olivier Marques de Sousa Neves şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Marques Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Olivier Marques, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Olivier Marques'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olivier Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Olivier Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2014 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

Olivier Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Marques şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.