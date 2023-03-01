Ollie Pearce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Pearce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Pearce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ollie Pearce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ollie Pearce 8 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ollie Pearce Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ollie Pearce'nin Worthing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ollie Pearce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ollie Pearce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Worthing
Ollie Pearce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ollie Pearce şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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