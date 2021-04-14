Cinsel istismardan yargılanan Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e beraat!Bir kıvılcım ile alevlere teslim oldu! Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktıSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaÇoruh'un gerdanlıklarından ekonomiye büyük katkı! Barajlardan ekonomiye 20 milyar 291 milyonluk kazançOltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı yerleştiriliyorÇıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldıGalata Wind halka arz lot sayısı | Galata Wind Konsorsiyum üyeleriSıfır noktasındaki canlı tarih! Kız Kalesi, onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyorSON DAKİKA! Bakan Selçuk, yeme-içme sektörü hakkında açıklama yaptı!İHH Ramazan ayında Sudan'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı yerleştiriliyor

Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı yerleştiriliyor

Erzurum'un ilçelerinden Oltu'da dünyaca meşhur cağ kebap fabrikasının makine ekipmanı yoğun bir çalışma ile kuruluyor.

Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı yerleştiriliyor

Erzurum'un ilçelerinden Oltu'da dünyaca meşhur cağ kebap fabrikasının makine ekipmanı yoğun bir çalışma ile yerleştiriliyor. Haziran 2021'de hizmete girecek ve 120 kişinin istihdam edileceği fabrikada çalışmalar hızla devam ederken Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, "Oltu Cağ Kebap Fabrikasının kuruluş aşaması planladığımızdan daha hızlı ilerliyor. Nasipse Haziran ayının sonlarına doğru fabrikamızın yapım aşamasını bitirmiş durumda olacağız. Oltu Cağ Kebap Fabrikasının yapımında bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT