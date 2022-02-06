Ölü üzerinden siyaset "Pes" dedirtti! Isparta'da donarak öldü demişlerdi yalan çıktı! Asıl nedenini Valilik ve savcılık açıkladı!

Isparta'da, hakkında evinde donarak öldü bilgisi yayılan Ramazan Nazlı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Valilik ve savcılıktan gelen açıklamalara göre; evinde elektrik akımının kullanıldığı ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği talihsiz adam, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 70 yaşındaki adamın tek yaşadığı öğrenildi.

DONARAK ÖLDÜ HABERLERİ ASILSIZ ÇIKTI

Adreste yapılan inceleme sonucu elektrik akımının etkin, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.