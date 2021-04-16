Ölüm, karantinanın son gününde yakaladı! İzolasyondaki vatandaş evinde ölü bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde karantinadaydı. Çocuklarının haber alamaması üzerine harekete geçen ekipler Çalışkan'ın evinde öldüğünü belirledi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.
Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan'ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan'ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı