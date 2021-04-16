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  3. Ölüm, karantinanın son gününde yakaladı! İzolasyondaki vatandaş evinde ölü bulundu

Ölüm, karantinanın son gününde yakaladı! İzolasyondaki vatandaş evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde karantinadaydı. Çocuklarının haber alamaması üzerine harekete geçen ekipler Çalışkan'ın evinde öldüğünü belirledi.

Ölüm, karantinanın son gününde yakaladı! İzolasyondaki vatandaş evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan'ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan'ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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