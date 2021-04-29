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  3. Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi.

Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayşe Y. yönetimindeki 06 AY 6666 plakalı Porsche marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak refüje devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Ölümün eşiğinden döndü! Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

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