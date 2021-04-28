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  3. Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 4 genç ölümden döndü.

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girerken, araçlardan biri takla attı.  Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mudanya Bursa yolu Aydınpınar köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada içinde gençlerin olduğu bir otomobil takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptı. Olay yerine gelen polis durma noktasına gelen trafiğin açılması için çaba sarf ederken, yaralı genç Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

Ölümün eşiğinden döndüler! Bursa'da zincirleme trafik kazası

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