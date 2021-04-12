Ölümün eşiğinden dönen kadından anlamlı mesaj! Beyin anevrizması geçiren Dilay Gönen, giydiği tişörtle mesaj verdi

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Yayıncı Dilay Gönen, her zamanki gibi sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kendisini uğurlayan annesini kapıda öpen genç kadın, asansörün çağrı düğmesine basarak beklemeye başladı. Bu sırada aniden bayılan genç kadın, ailesinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. İlk etapta kalbinde bir problem olduğu düşüncesiyle anjiyoya alınan Gönen'in aslında sorunun kalbinde değil beyninde olduğu çekilen tomografi sonucu anlaşıldı. Acilen doktor ve hastane arayışına giren aile, Medicana International İzmir Hastanesinde görevi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'a ulaştı.

KAFATASI AÇILMADAN ANEVRİZMA OPERASYONU

Dilay Gönen'i gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden hastayı anjiyoya aldıklarını anlatan Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Hastanın kanama riski çok yüksekti; ancak şanslı olduğu bir konu var. Anevrizma yani baloncuk patlayarak beyin damarının ucunu kapatmış. Bu nedenle kanama durmuş; ancak pıhtının çözülüp ikinci bir kanama geçirmesi an meselesiydi. Hastanın kasığından girerek beynindeki anevrizmanın içini akıllı tellerle doldurarak kanama riskini yok ettik. Bu sürede beyinde sulanma olduğu için baş ağrıları oldu. Bu nedenle belinden su alarak beynindeki kanı temizledik. Yaklaşık bir hafta sonra hastamızın baş ağrıları da geçti" dedi.

"HAYAT BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Olayın bir çarşamba günü olduğunu kendisine geldiğinde günlerden cumartesi olduğunu anlatan Dilay Gönen, "Bu kadar ciddi bir hastalığım olduğunun farkında bile değildim. Gittiğimiz ilk hastanede 24 saat bekletmişler beni, o sürede ölebilirdim. Ünlü filozof Nietzsche'nin , "Seni öldürmeyen şey güçlendirir" sözü şu an tam da beni anlatıyor. Bir arkadaşım tişörtünü hediye etmişti. Bu sözü kendime sıklıkla hatırlatmak için tişörtünü giyiyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı