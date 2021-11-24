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Olympiakos 1-0 Fenerbahçe | Maç Sonucu, özeti

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Fenerbahçe, 5. grup karşılaşmasında Olympiakos ile karşılaştı. İyi oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında kalesindeki gole engel olamayan Fenerbahçe, 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 1-0 yenildi. Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.

74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El-Arabi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın özetini izlemek için Olympiakos 1-0 Fenerbahçe | Maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

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