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Olympiakos 67 - 65 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunanistan'ın temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 67-65 skorla yenildi. Böylelikle sarı lacivertliler, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Olympiakos 67 - 65 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi.. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jan Vesely, Devin Booker ve Pierria Henry beşi ile maça başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği, 19-14 geride kapattı.

2. çeyrekte farkı biraz daha açan Yunanistan ekibi devreye 45-34 önde girdi.

Karşılaşmanın 3. çeyreğine ise Fenerbahçe Beko hızlı başladı ve farkı 2 sayıya kadar düşürdü.

Son çeyreğe 55-53'lük Olympiakos üstünlüğü ile girildi. Son çeyrek ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin son anlarına 65-65'lik eşitlikle girilirken, Sarı-Lacivertli ekip, maçın bitimine 2 saniye kala eski Fenerbahçeli Kostas Sloukas'ın sayısına engel olamadı.

Mücadele Olympiakos'un 67-65 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte, EuroLeague’deki 5. yenilgisini almış oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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