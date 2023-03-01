Omar Bugiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bugiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Bugiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Bugiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Bugiel 3 Ocak 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lübnan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Khalid Chaaban Bugiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Bugiel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Bugiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Omar Bugiel'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Bugiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/omarbugiel

Omar Bugiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Bugiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Bugiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Bugiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Bognor Regis

1 Ekim 2012 yılında Selsey FC

1 Temmuz 2013 yılında Bognor Regis

1 Temmuz 2014 yılında Worthing

10 Şubat 2017 yılında Forest Green

4 Ocak 2018 yılında Bromley

31 Mayıs 2018 yılında Forest Green

1 Temmuz 2018 yılında Bromley

1 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd

Omar Bugiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Bugiel şuan Sutton United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Bugiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV 1860 München (2005-2009), Chichester City (2010-2011)

Lübnan takımında 16 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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