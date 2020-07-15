Omar Elabdellaoui kimdir? Hangi takımda? Galatasaray'a mı transfer oldu? Kaç yaşında? Kariyeri

Galatasaray'ın Süper Lig'de sezona havlu atmasının ardından yeni sezon için çalışmalar hızlandırıldı. Daha önce yerli futbolcular Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Kaan Güneren ile anlaştığı söylenen Sarı-kırmızılılarda sağ bek transferi için Omar Elabdellaoui ile anlaştı. Galatasaray'lı taraftarlar, transfer söylentilerinin ardından Omar Elabdellaoui kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında? Kariyeri gibi aramalar yapıyor. İşte taraftarın merak ettiği soruların cevapları...

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.

OMAR ELABDELLAOUI KARİYERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Norveç'te başlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, 2008 yılında Manchester City altyapısına transfer oldu. 2011 yılına kadar Manchester City altyapılarında forma giyen Elabdellaoui, daha sonra tekrar kiralık olarak ülkesi Norveç'e döndü. Hollanda ekiplerinden Feyenoord ve Almanya ekibi Braunschweig'te kiralık olarak forma giydikten sonra Yunanistan ekibi Olympiakos'a satıldı. Olympiakos'tan Premier Lig'e geçiş yapan Omar Elabdellaoui, Hull City'de yarım sezon forma giydikten sonra tekrar Olympiakos'a döndü.

OMAR ELABDELLAOUI KARİYERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Norveç'te başlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, 2008 yılında Manchester City altyapısına transfer oldu. 2011 yılına kadar Manchester City altyapılarında forma giyen Elabdellaoui, daha sonra tekrar kiralık olarak ülkesi Norveç'e döndü. Hollanda ekiplerinden Feyenoord ve Almanya ekibi Braunschweig'te kiralık olarak forma giydikten sonra Yunanistan ekibi Olympiakos'a satıldı. Olympiakos'tan Premier Lig'e geçiş yapan Omar Elabdellaoui, Hull City'de yarım sezon forma giydikten sonra tekrar Olympiakos'a döndü.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı!