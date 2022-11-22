Ömer Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Demir'in biyografisi

CNN Türk canlı yayınına konuk olarak market fiyatlarındaki değişimleri değerlendiren Türkiye Ziraat Odası Birliği İstanbul İl Koordinasyon Başkanı Ömer Demir, söylediği sözler ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ömer Demir hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Ömer Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Ömer Demir'in biyografisi...

ÖMER DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ÖMER DEMİR BİYOGRAFİSİ

Ömer Demir, 1968 yılında Trabzon ilinin Sürmene ilçesi doğumlu çiftçi bir ailenin oğludur. Kendisi de evli ve 6 çocuk babasıdır. 1987 yılından itibaren Büyükçekmece de ikamet etmektedir. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte çay ve fındık üretiminde bulunmuş ve geçimlerini çiftçilikle sağlamaktaydılar. Bir yandan da okul hayatı devam ediyordu. 2003 yılında Moscow Agriculture Academy’de lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce konuşabilmektedir.

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Büyükçekmece de 1992 yılında Süt ve Süt ürünleri imalatına başladı. Halen devam etmekte olan işletmenin yanı sıra Çerkezköy de kurulan çiftlikte hayvancılığa da adım atmış oldu. Bir çok STK Kuruluşlarında Yönetim Kurulu ve Başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmiş ve 2009 yılında yapılan genel kurulda Başakşehir Ziraat Odası Başkanı seçilen Ömer Demir daha sonra da yapılan seçimle TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Çalışmalarına zor şartlar altında olmasına rağmen çiftçilerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam etmektedir. Türkiye de ilk olarak Avrupa standartlarının bile üzerinde sayılabilecek Adak Kurban Satış ve Kesim Merkezi tesislerini halkımıza sunmanın mutluluğunu da yaşıyor. TZOB 50. Yıl hatıra ormanı kuruluşu kapsamında İstanbul’a yeni bir orman kuruluşunda ev sahipliği yaptı.