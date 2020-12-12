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Ömer Erdoğan: ”Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skordan memnun olduğunu belirterek, "Oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

Ömer Erdoğan: ”Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skordan memnun olduğunu belirterek, "Oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden A.Hatayspor'da Teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir hafta içeresinde üçüncü maçımız yoğun bir maç periyoduna girdik. Son 3 günde ilk içeride Erzurum maçı sonra arkasından da bugün Karagümrük'e karşı oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti. Burada oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Ömer Erdoğan Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti

"ZORLA MAĞLUP EDİLDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Daha iyi bir netice alabilirdik. İlk yarı yediğimiz ilk golden sonra oyunda istediğiniz pozisyonları aldık. Hakem önce bize penaltı verdi, ardından ofsayt gerekçesiyle penaltıyı iptal etti. İkinci yarıda gayet iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Golü bulduk daha da bulabilirdik, yediğimiz gollerde 2. golde faul vardı. Verilen görevler yapıldığını düşünüyorum. Bizim burada zorla mağlup edildiğimizi düşüyorum" diye konuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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