Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' bulunduğunu iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çözümün HDP olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine HDP'li Sezai Temelli de çözümün adresi ve asıl muhatabının İmralı olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamaların arkasından birçok isim çözümün adresini TBMM olarak göstermişti.

"HALKLA TEMAS KURMASI GEREKİYOR"

Muhatap tartışması Türkiye'nin gündemine otururken, terör örgütü PKK'nın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan terör örgütünün yayın organına konuştu.

PKK'nın yayın organına açıklama yapan yeğen Öcalan; amcasını kastederek, " Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır. Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.