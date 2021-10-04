İngilizce konuştuğu anlar alay konusu olan Dilan Çiçek Deniz bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti!Sergen Yalçın'dan hakem değerlendirmesi "Kırmızı kart doğru ama..."Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon ne zaman 2021?Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Müge Anlı Hüseyin ve Mehmet Şen olayı ne? Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim öldürdü?Winston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Murattı fiyat 2021 | Murattı fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

Gündeme gelen Kürt sorunu tartışmaları hakkında konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan," Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

Ömer Öcalan'dan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal istek: Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' bulunduğunu iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çözümün HDP olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine HDP'li Sezai Temelli de çözümün adresi ve asıl muhatabının İmralı olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamaların arkasından birçok isim çözümün adresini TBMM olarak göstermişti.

HDP'li vekil Ömer Öcalan, kürt sorununun çözümü için amcası Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini söyledi

"HALKLA TEMAS KURMASI GEREKİYOR"

Muhatap tartışması Türkiye'nin gündemine otururken, terör örgütü PKK'nın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan terör örgütünün yayın organına konuştu.

PKK'nın yayın organına açıklama yapan yeğen Öcalan; amcasını kastederek, " Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır. Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT