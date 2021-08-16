Ömer Yahşi kimdir, nereli, kaç yaşında? İzmir İl Milli Eğitim Müdürü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ÖMER YAHŞİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KİMDİR?

44 yaşında olan Ömer Yahşi 1977 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 2018 yılında Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ortak Doktora Programı ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında “İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ilk 5 yıl)” konulu tezi ile doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca eğitim alanı dışında çalışmaları da bulunan Dr. Yahşi, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü ve 2015 yılında da Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirdi.

KARİYERİ

Halen Uluslararası İlişkiler alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim alanında öğretmen olarak başladığı kariyeri, sırasıyla müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, kurucu müdürlük, şube müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevleri ile devam etti. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak başladığı görevini halen yürütmektedir.

Akademik çalışmalarına devam eden Yahşi, 2019-2020 Güz döneminde Demokrasi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde Kariyer Planlama ve Geliştirme, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde Eğitim Yönetimi lisans dersleri vermiştir.

Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenler ile birlikte yürütülen Danışmem projesi ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği “Danışmem” Eğitimde Çevrimiçi Rehberlik ve Danışmanlık” başlıklı bildirisiyle katılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde “İlkokul Öğrencilerinin Yiyecek ve Mutfak Sanatlarına Yönelik Algıları: İzmir İl Örneği” başlıklı bildirisi ile katılmıştır. Unesco Göç Kürsüsü, Yaşar Üniversitesi ve Kızılay ortaklığı ile gerçekleştirilen “Göçmenlere Yönelik Kapsayıcı Yaklaşımlar ve Sosyal İçerme ve Çeşitlilik” panelinde “Eğitimde Kapsayıcı Yaklaşımlar” konulu çalışmasıyla yer almıştır. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi iş birliği ile Unesco Uluslararası Göç Kürsüsü’nde görev yapmaktadır.

MAKALELERİ

Akademik çalışmalarını sürdüren Yahşi’nin, uluslar ve uluslararası çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır. Yayınları arasında İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunlar, Etkili İletişim Özyeterlik Envanterinin Geliştirilmesi, Öğrencilerin Başarısı ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği başlıklı makaleler yer almaktadır.

DİĞER PROJELERİ

Çeşitli kademelerde yürüttüğü idari görevlerinin yanı sıra, eğitim öğretim, mesleki gelişim, değişen liderlik kavramları, inovatif düşünme, yönetim becerileri, kariyer rehberliği, Eğitim 4.0, Stem ve girişimcilik üzerine yerel, ulusal ve uluslararası projeler planlayarak ve koordinatörlüğünü yapmıştır.

Ülkemizde alanında isim yapmış bilim insanlarının, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya getiren Yahşi, bu kapsamda geniş katılımlı çalıştaylar ve yıl boyunca ilçelerde devam eden eğitimler planlayarak yürütmüştür.

Eğitim öğretimin her aşamasında görev yapan bireylerin desteklenmesi, motivasyonun artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ulusal ve uluslararası projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Ömer Yahşi, 2016 yılından bu yana İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ,Bakanlık Merkez teşkilatındaki üst düzey bürokrasi değişimini Talim Terbiye Kurulu dışında tamamlamasının ardından 2021 yılında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi görevden alınmıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ömer Yahşi ,evli ve iki çocuk babasıdır.