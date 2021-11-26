Dünya Sağlık Örgütü tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen koronavirüs varyantına ilişkin açıklama geldi. Peki Omicron nedir? | Güney Afrika varyantı öldürücü mü? İşte detaylar...

OMİCRON NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta 'Omicron' ismini verdi.

GÜNEY AFRİKA VARYANTI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde." ifadesine yer verildi.

OMİCRON (B.1.1.529) VARYANTI

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.