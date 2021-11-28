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Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'kısıtlama' çağrısı

Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni varyantına ilişkin konuşan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kısıtlamaların fazlalaştırılması konusunda çağrıda bulundu.

Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'kısıtlama' çağrısı

Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Güney Afrika’da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Kasım Cuma günü adını Omicron olarak duyurduğu varyanta ilişkin konuşan Ceyhan kısa sürede birçok ülkeye yayılması dolayısıyla kısıtlamaların fazlalaştırılması çağrısında bulundu.

"ÖNLEMLER ARTIRILMALI"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdiye dek Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya ve Hollanda'da görülen koronavirüsün yeni varyantına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı”

Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'kısıtlama' çağrısı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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