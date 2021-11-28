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Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!

İlk kez Güney Afrika'da görülen Covid-19'un yeni varyantı Omicron'a (Nu), Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya ve son olarak İtalya'da yayılmıştı. Son dakika bilgilerine göre, varyant yavaş yavaş tüm ülkeleri dolaşıyor. Bu defa Hollanda ve Danimarka'da görüldü!

Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün yeni varyantları dönem dönem haberlere konu olmaya devam ediyor. Bilim insanlarının "en tehlikeli virüs türü" olarak adlandırdıkları Omicron varyantı, İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü. Toplamda 10 ülkeye ulaşan bu varyantın, Türkiye'ye de gelme olasılığı var. micron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti.

Danimarka ve Hollanda'da Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında  Omicron varyantına rastlanıldığı duyuruldu.

Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!

İÇERİSİNDE 32 FARKLI MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması.

Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!

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