Her lafıyla gündem yaratan Ömür Gedik'in bu sefer kendisi olay oldu. Pantolonu yırtılan Gedik, geceye boyunca yırtık pantolonla durdu.

PANTOLON DAR GELDİ!

Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik’in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

ŞORTLA İLGİLİ SÖZLERİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" dedi