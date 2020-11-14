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  3. Ömür Gedik'ten şok açıklama: "Bu eti tercih ederim, en azından ölü değil"

Ömür Gedik'ten şok açıklama: "Bu eti tercih ederim, en azından ölü değil"

Nusret Gökçe'nin cinsel organının göründüğü video hakkında konuşulan mücbir sebepler adlı İnstagramdaki canlı yayına yorum yapan Ömür Gedik "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" diyerek tüm ilgiyi üstüne topladı.

Ömür Gedik'ten şok açıklama: "Bu eti tercih ederim, en azından ölü değil"

Hayvan hakları savunuculuğu ve vejeteryanlığı ile bilinen şarkıcı Ömür Gedik, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yayınlanan Mücbir Sebepler programında yaptığı açıklama gündem oldu. Programın yeni bölümünde satın aldığı otelin tanıtımını yaparken cinsel organı görülen Nusret Gökçe hakkında konuşuldu.

ÖMÜR GEDİK NUSRET'E AÇIK KAPI MI BIRAKTI

Ünlü kasap Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarına hep tepki gösteren hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, bu sefer Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili yorum yaptı. Mücbir Sebepler'in canlı yayınını izleyen Gedik, sunucuların "O eti göstermeseydin keşke" demesinin ardından "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" dedi. Gedik'in yorumu ise programı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Ömür Gedik'ten şok açıklama:

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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