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  3. Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmasıyla gündem oldu. Eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın yazısını hatırlatan Ahmet Hakan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olabileceği iddialarına dikkat çekti.

Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV'ye çıkması gündem olmuştu. Bugün ise Ahmet Hakan dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Hakan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olabileceği iddiasını tekrar hatırlattı. 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olmasının ardından gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında bu konuya dikkat çekti.

Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

Hakan, eski CHP milletvekili ve T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda yazdığı yazıda Başak Demirtaş'dan bahsettiği kısmı işaret etti.

Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

BAŞAK DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Ayaydın'ın yazısında "HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş." ifadelerini kullandığını hatırlatan Hakan, yazının yayınlandığı 2 Ekim tarihinden 4 gün sonra Başak Demirtaş'ın yayına çıktığına dikkat çekti.

Önce FOX TV'de ardından Ahmet Hakan'ın köşe yazısında! HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı olacak?

İşte Ahmet Hakan'ın köşe yazsında Başak Demirtaş'dan bahsettiği kısım:

"CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T-24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu:

“HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.”

Yazının yayınlandığı tarih:

2 Ekim.

Dün 6 Ekim’di.

Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.

Neler oluyor yahu?"

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