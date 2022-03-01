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  3. "Önce kardeş, sonra keşmekeş" Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!

"Önce kardeş, sonra keşmekeş" Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!

6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmasını törenle kamuoyuna açıklamasının ardından, imza töreni çıkışında kavga etmesi "Hani kardeştiniz?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Ankara'da bulunan Bilkent Otel'de 'Yarının Türkiye'si' sloganıyla düzenlenen imza törenine 6 parti lideri ile partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katılım sağladı. Kameralara "Kardeşiz" imajı veren üyeler, imza töreni çıkışında anlaşmazlık yaşayınca, sosyal medyaya sızdırılan görüntüler yeni bir gündem yarattı. Üyeler arasında yaşanan çatışmaya AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan "Bizim bir şey dememize gerek kalmıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin önemini gösterdikleri için teşekkür ederiz." yorumunda bulundu.

Önce kardeş, sonra keşmekeş Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!

TÖRENDE KARDEŞ, ÇIKIŞTA KEŞMEKEŞ

Geçiğimiz gün gerçekleştirilen imza töreninde, 6 muhalefet lideri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya kamuoyuna mutabakat metnini sundu. 

Tören çıkışı kavgaya tutuşan üyeler, "Törende kardeş, çıkışta keşmekeş" yorumlarını beraberinde getirdi. 

Önce kardeş, sonra keşmekeş Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!Önce kardeş, sonra keşmekeş Parlamenter sistemi konuşup, kavgaya tutuştular! Kamera önünde can ciğer olan 6 muhalefet partisi, çıkışta birbirine girdi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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