Esenler Otogarı TEM Bağlantı Yolu üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldiği bilinen olayda,18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, yanında bulunan 19 yaşındaki Hazal Tektaş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki kavga büyüyünce Tektaş, olduğu yerden kalkarak bir anda kaçmaya başladı. Atış'ın da peşinden gitmesiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen Tektaş, anayola yöneldi.

Bu sırada 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, belinden çıkardığı tabanca ile Tektaş'ı başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Tektaş'a ateş etmesinin ardından silahı kendi kafasına dayayan Atış, intihar etti. O sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tektaş'a olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri Atış'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

19 yaşındaki genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

HAZAL TEKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NASIL ÖLDÜ?

19 yaşında olduğu öğrenilen Hazal Tektaş, gece saat 00.30 sıralarında Esenler Otogarı'nda, yanında bulunan erkek tarafından öldürüldü. İddiaya göre, ilişki teklifini reddettiği Mehmet Ali Atış ile önce kavga eden ardından da 18 yaşındaki Atış'tan kaçmak isteyen Tektaş, yolun karşısına geçerken başından silahla vuruldu. Kişisel bilgileri hakkında henüz net bilgilere sahip olunmayan Tektaş, 19 yaşında kadın cinayetine kurban gitti.