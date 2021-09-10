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  3. Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı

Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı

Gaziantep’te bir kadın 4 yıl önce sahiplendiği köpek için doğum günü partisi düzenledi.

Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı

Gaziantep’te yaşayan Şehir Plancısı Emine Yağmur, 4 yıl  önce sokakta görüp sahiplendiği Kaktüs için çalıştığı Değirmiçem Mahallesi'ndeki iş merkezini balonlarla donatarak doğum günü partisi yaptı.

Köpeğiyle birlikte doğum günü pastası kesen Yağmur, sonrasında partiye arkadaşlarıyla fotoğraf çekildi.

Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı

Yağmur gazetecilere verdiği demeçte sahiplendikleri köpeği sokakta eziyet edilmiş bir halde bulduklarını söylerken kendilerine arkadaş ve yoldaş olduğunu anlattı.

Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı

Çevrede herkesin Kaktüs’ü tandığı ve arkadaşı olduğunu söyleyen Yağmur, köpeğe doğum günü yapmalarının amacının ise sokaktaki canlılar için farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Partiye gelen davetliler Kaktüs’e çeşitli süsler ve yaş mama hediye ettiler.

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