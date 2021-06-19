Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

İstanbul bugün 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 15.07'de merkezi üssü Kartal'da yerin 7.06 km derinliğinde meydana geldi. Peki bu deprem büyük Marmara depreminin habercisi mi? Öncü deprem nedir? Artçı deprem nedir? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? İşte ayrıntılar.

ÖNCÜ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen depremin ardından bir televizyon programına katılan ve 3.9'luk depremi değerlendiren Prof. Fadime Sertçelik, bu sallantının faydasının olduğunu söyleyerek, ''Bizlere diyor ki, depremi unutmayın, burada bir fay var bu fay kırılacak, depreme hazırlıklı olun, uyarıyoruz' '' diye konuştu. Serçelik, 'Öncü deprem büyük depremin habercisi mi?' sorusuna ise ''Büyük bir deprem olmadan bunun öncü olup olmadığını bilemeyiz'' yanıtını verdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le ve Prof. Dr. Celal Şengör'le görüştüğünü belirterek aralarında geçen konuşmayı paylaştı. İşte Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi. Prof. Dr. Celal Şengör de, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan da merkez üssü Kartal'da meydana gelen depremin ardından uzmanlardan vatandaşları tedirgin etmemeleri konusunda ricada bulundu. Ercan, “Yaşanan, yerel gerginlik boşalmasıdır. Daha büyük bir deprem yaratması söz konusu değildir. Deprem bilimciler umarım şüpheli açıklamalar yapmaz. Bu depremcikle ilgili 'Büyük İstanbul depreminin ayak sesidir' demek bilime aykırıdır.” dedi.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK 2021?

Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir hareketlenme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, ''Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu'da deprem yılları olacaktır" ifadelerini kullandı.