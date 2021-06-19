Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Ak Parti İl Teşkilatı toplantısında!İstanbul'da deprem korku dolu anlar yaşattı! Depremi hisseden ünlü isimler paylaşım yaptı!Aşı randevularında yaş sınırı 30'a düştü! Yarından itibaren...Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!Copa America 2021 : Arjantin Uruguay maç özeti izle 1-0 | Arjantin, Uruguay'ı Rodriguez ile devirdi.SON DAKİKA| Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajıÖncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!EURO 2020: Fransa – Macaristan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiProf. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi: Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilirÇılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü meydana gelen 3.9'luk depremin ardından milyonlarca kişi büyük Marmara depreminin ne zaman olacağı hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. İşte uzmanlardan Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? sorularının yanıtları.

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

İstanbul bugün 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 15.07'de merkezi üssü Kartal'da yerin 7.06 km derinliğinde meydana geldi. Peki bu deprem büyük Marmara depreminin habercisi mi? Öncü deprem nedir? Artçı deprem nedir? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? İşte ayrıntılar.

ÖNCÜ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen depremin ardından bir televizyon programına katılan ve 3.9'luk depremi değerlendiren Prof. Fadime Sertçelik, bu sallantının faydasının olduğunu söyleyerek, ''Bizlere diyor ki, depremi unutmayın, burada bir fay var bu fay kırılacak, depreme hazırlıklı olun, uyarıyoruz' '' diye konuştu.  Serçelik, 'Öncü deprem büyük depremin habercisi mi?' sorusuna ise ''Büyük bir deprem olmadan bunun öncü olup olmadığını bilemeyiz'' yanıtını verdi. 

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le ve Prof. Dr. Celal Şengör'le görüştüğünü belirterek aralarında geçen konuşmayı paylaştı. İşte Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör de, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi.

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

Prof. Dr. Ahmet Ercan da merkez üssü Kartal'da meydana gelen depremin ardından uzmanlardan vatandaşları tedirgin etmemeleri konusunda ricada bulundu. Ercan“Yaşanan, yerel gerginlik boşalmasıdır. Daha büyük bir deprem yaratması söz konusu değildir. Deprem bilimciler umarım şüpheli açıklamalar yapmaz. Bu depremcikle ilgili 'Büyük İstanbul depreminin ayak sesidir' demek bilime aykırıdır.” dedi.

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK 2021?

Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir hareketlenme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, ''Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu'da deprem yılları olacaktır" ifadelerini kullandı. 

Öncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT