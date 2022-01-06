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Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u geçerek kupaya uzanan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu 3 kupayla kapatmış oldu. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli ise bu zafer sonrası Sergen Yalçın'ı unutmadı.

Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyen Beşiktaş, Süper Kupa'yı da alarak sezonu 3'te 3 ile tamamlamak adına sahaya çıktı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen karşılaşmada Ziraat Türkiye Kupa finalisti Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, normal süresi 1-1 sona eren müsabakada seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek kupaya uzandı.

"FİNAL GİBİ FİNAL OLDU"

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapatmış ve 2022 yılının ilk kupasını da almış oldu. Takımın başında kısa sürede kupa alma başarısı yakalayan teknik direktör Önde Karaveli ise karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Karaveli, "Çok mutluyum, çok gururluyum, çok da heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Antalyaspor’u samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Bu kupayı, Beşiktaş’ı kalpten sevenlere, bütün Beşiktaş camiasına armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda, izninizle aileme de hediye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

SERGEN HOCAYI UNUTMADI

Geçtiğimiz sezona atıfta bulunan ve Sergen Yalçın'ı da unutmayan Karaveli, "Beşiktaş’la böyle bir kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bugün burada oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar. Başta Sergen hoca ve emeği olan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

"TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ BU GENÇLER"

Genç oyuncu Emirhan'ın futboluna da değinen Beşiktaş teknik direktörü, "Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Onun için çok sevindim. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere doğru zamanda inanıp sahaya sokmalılar. Türk futbolunun geleceği, bu gençler. Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rizespor’la zor bir maç oynayacağız." şeklinde konuştu.

Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

"BENCE ZEMİN HARİKAYDI"

Katar'daki stadyumun zeminini de beğendiğini ifade eden Karaveli, "Buradaki sahaya hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbimin en güzel yerinde bu sahayı hep saklayacağım. Bence zemin harikaydı. Çok daha fazla seyirci olduğunda ortaya çok daha farklı bir ambiyans çıkacaktır. Özellikle bizim ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı. Ben bu stadı çok beğendim. İyi stat ve iyi organizasyonla burada dünya kupası güzel ve keyifli geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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