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Öneze ne demek, TDK'ya göre Öneze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Öneze kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Öneze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Öneze nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Öneze kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Öneze ne demek, TDK'ya göre Öneze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öneze ne demek? Öneze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öneze kelimesi. Peki öneze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öneze nedir, öneze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Öneze kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Öneze kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ÖNEZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öneze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öneze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
- Sürek avında pusuda av bekleyen avcı

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