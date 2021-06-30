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Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!

Geçtiğimiz Nisan ayında hizmete başlayan Tuzla’nın Berberi uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların saç ve sakal tıraşları ücretsiz olarak yapılmaya devam ediyor.

Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!

Tuzla Belediyesi, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale eğitim Parkı’nda Tuzla’nın Berberi’ni hizmete açarak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların sakal ve saç tıraşlarını ücretsiz yapmaya başlamıştı.

Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EVDE TRAŞ HİZMETİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla hayata geçen projede, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlar için de evlerinde tıraş hizmeti verilmeye başlandı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ilçe genelinde yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşların tıraşlarının evlerinde ücretsiz yapılması hedeflenen çalışmada ilk tıraşlar yapıldı.

Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ilk tıraşlarda, ailelerin istediği saç modelleri yapıldı. Evde tıraş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecekler.

"TRAŞ YAPMAK ÇOK ZOR OLUYOR"

Tuzla’nın Berberi tarafından eşinin saç ve sakal tıraşının yapıldığı Fatma Demirbağ, "Çok güzel bir uygulama. Bizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Bu az iş değil. Allah razı olsun. Belediyemizden de çok memnunuz. Bu imkânları bize sunuyorlar. Tıraş yapmak çok zor oluyor. Biz her zaman yaptığımız için bizden bıkıyor. Dışarıdan birisi geldiği zaman demek ki daha hoşuna gidiyor” dedi.

Onlar berbere gidemeyince berber onlara gitti! İhtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti!

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