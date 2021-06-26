Onlar boşandı, aileleri birbirine girdi! Av tüfeğiyle ateş açıp otomobille üstlerinden geçmek istediler!
İanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada, 7 kişinin üzerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açan bir grup, yaralıların üzerinden de otomobil ile geçmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, evinin önünde oturan bir grup insana ateş açan başka bir grup, hırsını alamayınca yaralıların üzerinden araçla geçmek istedi.
Boşanan çiftin aileleri arasında yaşanan kavganın ardından dün akşam saatlerinde, araçlarıyla diğer ailenin evine giderek arabayı evin nünde durdurdu. Ardından av tüfekleri ve tabancalarla rastgele ateş açan şahıslar, birisi çocuk olmak üzere 7 kişiyi yaraladı.
KURŞUNA DİZDİKLERİ YETMEDİ, EZMEYE ÇALIŞTILAR
Kanlar içinde yere yığılan yaralıların üzerinden arabayla geçmeye çalışan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.