2021 Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610639Sefirin Kızı 51. bölüm full, tek parça izle| Sefirin Kızı final Star TV canlı izleİzel isminin anlamı nedir, İzel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1068102592021 Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105110163Ednan isminin anlamı nedir, Ednan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Denizli'de iki katlı evde yangın çıktı! Ev kullanılamaz halde2021 Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2012102162021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202712673Akçer isminin anlamı nedir, Akçer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Onları ayırmaya koronavirüsün bile gücü yetmedi! Yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybettiler

Onları ayırmaya koronavirüsün bile gücü yetmedi! Yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybettiler

Giresun’da 92 yaşındaki Mehmet Aydın ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti yakalandıkları koronavirüse yenik düştü. Yıllara meydan okuyan evliliklerinde onları ayırmaya koronavirüsün bile gücü yetmedi. Aynı anda durumları ağırlaşan yaşlı çift 6 saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Onları ayırmaya koronavirüsün bile gücü yetmedi! Yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybettiler

Giresun’da 92 yaşındaki Mehmet ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti yakalandıklarının hikayesi yürekleri dağladı. Yıllardır birbirinden ayrılmayan çift, ölüme de birlikte gitti. Koronavirüse yakalanan yaşlı çift 6 saat arayla hayatlarını kaybetti. Bir gün içerisinde hayatlarını kaybeden yaşlı çift Giresun'un Bulancak ilçesi Madenaltı Köyü’nde toprağa verildi.

AYNI ANDA DURUMLARI KÖTÜLEŞTİ

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın ve eşi Gülsüm Aydın bir süre önce koronavirüse yakalandı. Yaşlı çift Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı ancak sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası bir hafta önce yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, Mehmet Aydın önceki akşam saat 20.00 sıralarında, eşi Gülsüm ise gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aydın çifti öğle namazının ardından ilçenin Madenaltı Köyündeki aile mezarlığında yanyana toprağa verildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT