Onları ayırmaya koronavirüsün bile gücü yetmedi! Yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybettiler

Giresun’da 92 yaşındaki Mehmet ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti yakalandıklarının hikayesi yürekleri dağladı. Yıllardır birbirinden ayrılmayan çift, ölüme de birlikte gitti. Koronavirüse yakalanan yaşlı çift 6 saat arayla hayatlarını kaybetti. Bir gün içerisinde hayatlarını kaybeden yaşlı çift Giresun'un Bulancak ilçesi Madenaltı Köyü’nde toprağa verildi.

AYNI ANDA DURUMLARI KÖTÜLEŞTİ

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın ve eşi Gülsüm Aydın bir süre önce koronavirüse yakalandı. Yaşlı çift Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı ancak sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası bir hafta önce yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, Mehmet Aydın önceki akşam saat 20.00 sıralarında, eşi Gülsüm ise gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aydın çifti öğle namazının ardından ilçenin Madenaltı Köyündeki aile mezarlığında yanyana toprağa verildi.