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  3. "Onları hepsi çöp" diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!

"Onları hepsi çöp" diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!

Geçtiğimiz haftalarda influencer’lar hakkında “Onların hepsi çöp” benzetmesi yapan Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'dan cevap geldi.

"Onları hepsi çöp" diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!

Geçtiğimiz haftalarda Buket Aydın’ın sunduğu ‘Tarafını Seç’ programına konuk olan Okan Bayülgen son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan ‘Influencer’lık üzerine konuşmuş ve fenomenler için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu.

"PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN ZAVALLILAR"

Fenomenlerin  sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu söyleyen Bayülgen, son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan da utandığını belirtmişti. Sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden bu duruma tenezzül edenleri anlamadığını ve çok çirkin bulduğunu söyleyen Bayülgen, “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor." şeklinde konuşmuştu.

Onları hepsi çöp diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!

"OKAN AĞABEY KAÇ YAŞINDA?"

YouTuber Enes Batur,  Alara Eriç’in yeni şarkısı “Yıldızlar”ın Taksim’de bir otelde gerçekleşen lansmanında Okan Bayülgen’in influencer’lar hakkında “Onların hepsi çöp” benzetmesine cevap verdi.

Enes Batur, “Belki de çöpüzdür. Okan ağabey kaç yaşında? Onun yerinde olsam zengin olurdum villamda takılırdım. Niye Youtuber’lara sallıyor ki? Youtuber’lara sallamak çocukça değil mi onun yaşındaki birine göre?” dedi.

Onları hepsi çöp diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!

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