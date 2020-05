Online konser veren Kamança ustası Mark Eliyahu kimdir?

PSM'nin Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın ile sevenleri ile buluşan Kamança sanatçısı Mark Eliyahu canlı performansında "Drops", "Open Sky", "Grateful" ve "Nefes Yerine"nin de arasında bulunduğu birçok eseri çaldı.

Kamança ustası Mark Eliyahu yakın zamanda hayranlarıyla tekrar bir araya gelmeyi ümit ettiği belirterek , "Sizi çok özledik. Bu gece burada sizinle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize katıldığınız için teşekkürler." Diyerek Zorlu PSM'de konser vermeyi çok özlediğinide dile getirdi.

Peki Kamança ustası Mark Eliyahu kimdir?

Mark Eliyahu 1982'de Dağıstan'da dünyaya gelmiş ve 1989'da ailesiyle birlikte İsrail'e göç etmiştir. Müzik hayatına 4 yaşında iken başlayan sanatçının kamanca ile tanışması 8 yaşında lise yıllarında gerçekleşmiş ve azerbaycanda Adalet Vezirov'dan kamanca dersi almıştır. 16 yaşında ise kemençe kullanmaya başlamış ve müziğe devam edebilmek için eğitim hayatını sonlandırmıştır.

Babası da müzisyen olan Mark Eliyahu’nun Voices of Judea isimli bir albümü bulunmaktadır ayrıca 2012 yılında başrolunu oynadığı Balada Le'aviv Habohe isimli sinema filmi ile de izleyicileri ile buluşmuştur.

Büyüleyici kemençe performanslarıyla dünyanın en yetenekli isimleri arasında gösterilen Mark Eliyahu, genellikle hiçbir performansında vokal yapmıyor.

Babası ve çeşitli müzisyenlerle birlikte neredeyse her zaman enstrümantal performanslar sergileyen Eliyahu’nun konserleri, izleyenler için adeta büyüleyici bir deneyim.

Mark Eliyahu, babası ve İsrailli müzisyen Sevda ile birlikte yer aldığı bir performansta vokal yapmasıyla dikkat çekmişti.

Sanatçı, 2012 yılında Sevda ile birlikte yer aldığı bir performansta “Ele Deme” şarkısında istisnai bir şekilde vokal yaparak hayranlarını şaşırtmıştı.

Avrupa Birliği ve United Colors of Benetton’un birlikte yürüttüğü Musica Fabrica projesinde İsrail’i temsil etmek üzere Mark Eliyahu seçilmişti.

2002-2003 yılları arasında Türkiye, Fas ve Orta Doğu’dan müzisyenleri bir araya getiren proje için bir şarkı hazırlayan Eliyahu, bu proje için hazırlamış olduğu parçayı aynı yıl Nobel Ödül Töreni’nde filarmoni orkestrası eşliğinde çaldı.

Mark Eliyahu, Hollanda ve Portekiz’de çeşitli dans gruplarının şovları için de müzikler hazırladı.

2000 yılında Hollanda’da Galili Dance ve Portekiz’de Gulbenkian Dance toplulukları için müzikler yaptı ve bu ekiplerle turneye çıkarak şovlarına eşlik etti.

2012 yılında The Ballad of the Weeping Song filmi için müzik yapan Mark Eliyahu, İsrail’in Oscar’ı olarak kabul edilen Ophir Ödülü’nü kazandı.

Benny Toraty’nin 2012 yapımı filmi The Ballad of the Weeping Song filmi için yaptığı müziklerle ismini Avrupa ve Orta Doğu’da duyurmayı başaran Eliyahu, böylece kariyerindeki ilk sinema ödülünü de kazanmış oldu.

Bugüne kadar birçok dans gösterisi, tiyatro ve film için müzik çalışması yapan Mark

, The Ballad of the Weeping Song filminde aynı zamanda başrolde yer almıştı.

2012 yapımı filmde Lyudmila Markeliya ve Marketa Seliyah Franklin ile birlikte rol alan Eliyahu, böylece ilk ve şimdilik tek oyunculuk deneyimini de yaşamış oldu.