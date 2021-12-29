OnlyFans Gizem Bağdaçiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, olayı ne? İşte, Gizem Bağdaçiçek'in biyografisi...

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, güzelliğiyle bir çok insanın sonunu getirdi. Son günlerde Twitter platformlarında yayımlanan "Gizem Bağdaçiçek mağduruyum" ifadeleri "OnlyFans Gizem Bağdaçiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularını da beraberinde getirdi. İşte, Gizem Bağdaçiçek'in biyografisi ve OnlyFans olayı...

ONLYFANS GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GİZEM BAĞDAÇİÇEK'İN BİYOGRAFİSİ...

Gizem Bağdaçiçek Bigo Live platformlarında yayınladığı videolarla tanınan bir isimdir. Güzelliği ve estetik danslarıyla özellik Türk erkeklerinin aklını başından alan Fenomen, çok sayıda cep yakmıştır. Sosyal medya ve özellikle Instagram hesabında her geçen gün takipçisi artan ​Gizem Bağdaçiçek 1992 doğumludur.



Kilosu: 51

Boyu: 1,70

Yaşı: 29

Yaşadığı yer: İstanbul

Memleketi: Erzurum- Bulgaristan

ONLYFANS OLAYI NEDİR?

Twitter'da "Gizem Bağdaçiçek Mağdurları" adlı hesabın paylaştığı görüntüler olay oldu. Mağdur, Gizem Bağdaçiçek'in kendisine uygunsuz pozlarını göndereceği umuduyla, ünlü fenomene 80 dolar ödeme yaptığını ancak, bir şekilde dolandırıldığını iddia etti. Bununla birlikte aynı durumu yaşayanlar da paylaşımın yorum kısmında toplandı.

Gizem Bağdaçiçek'in bu sayede toplam da 22 bin Dolar kazandığı iddia ediliyor.