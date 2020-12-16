Ünlü sanatçı Sezen Aksu, ölümünün 24'üncü yıldönümünde Onno Tunç’u andı. Sezen Aksu’nun unutamadığı aşkı Onno Tunç’u anması üzerine merak konusu oldu. Onno Tunç’un özel ve sanat hayatı merak edilirken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Onno Tunç kimdir? Nereli? Şarkıları? Neden öldü? Detayları haberimizde derledik...

ONNO TUNÇ KİMDİR?

Onno Tunç 1948 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. Baba adı Setrak, anne adı ise Valantin olan Ermeni bir ailenin çocuğudur. Türk pop müziğine besteci ve aranjör olarak birçok kazandırdı. Aynı zamanda bas gitaristtir.

Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı. Lise yıllarında Black Stones adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Üstün Poyraz Set orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına bas gitaristlik ile adım attı. 1967'de Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. İlerleyen yıllarda Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalışarak müzik tecrübesini artırdı.

Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken, 14 Ocak Pazar günü arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte kullanmakta oldukları aynı uçuş grubundan arkadaşları-Nurettin Hasman'a ait Bonanza tipi uçağın Selimiye köyü yakınlarında düşmesi sonucu arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte hayatını kaybetti. Cenaze töreni için kardeşi Arto Tunç'un yurtdışından dönmesi beklendi ve Onno Tunç ölümünden beş gün sonra 19 Ocak 1996 günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde yapılan ayin sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

ONNO TUNÇ'UN KARİYER HAYATI

1970'lerde aranjörlüğüyle ismini duyurdu. O dönem başta Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok ismin plaklarına katkıda bulundu. 1973'te The Bracelet/Melissa adlı plağını yayınladı. Sözünü Çiğdem Talu'nun yazdığı, Tunç'un ilk bestelerinden biri olan Söz Sevgilim Söz, Cömert Baykent tarafından seslendirildi. Sayısız kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde besteci ve aranjör olarak yer alıp, 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Nükhet Duru'nun 1981'de yayınladığı, bestesi Tunç'a ait Seninle şarkısını dinlemesinin ardından Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç'tan ders almaya başladı. Daha sonra Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar.Nilüfer'84 albümünün müzik direktörlüğünü üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve orkestrası ile çalıştı. 1984 yılı Sen Ağlama albümünden 1991 yılı Gülümse albümüne dek Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.

90'lı yıllarda Aşkın Nur Yengi, Bülent Ortaçgil, Harun Kolçak, Nilüfer, Zerrin Özer, Zuhal Olcay ve Ayşegül Aldinç albümlerinin müzik direktörlüğünü üstlendi. Asya, Yeşim Salkım, Bendeniz, Emel Müftüoğlu ve Rüya Ersavcı albümlerinde Tunç tarafından bestelenen veya düzenlenen şarkılar yer aldı. Ölümünden önce en son Levent Yüksel'in 2. CD'si ile Düş Bahçeleri albümlerine katkıda bulundu.

ONNO TUNÇ'UN ŞARKILARI

Ah Mazi

Alev Alev (Ayşegül Aldinç-Alev Alev-1994)

Ayrılık (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Ayrılıklar Bitmez (Sezen Aksu - Firuze) - 1982

Bana Ellerini Ver (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Ben Yoldan Gönüllü Çıktım (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)

Beni Bırakın (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)

Beni Unutma

Bir Başka Aşk

Bir Çocuk Sevdim

Bu Gece

Değer mi

Deli Gönlüm

Demek ki Öyle (söz: Ülkü Aker, Ayşe Mine - 1978 )

Dokun Bana (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Düet (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Dünden Sonra Yarından Önce (Zuhal Olcay)

Eğrisi Doğrusu (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Geçer (söz:Sezen Aksu-1988)

Geri Dön

Gir Kanıma (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Git

Gözlerin Bulutlu (Nükhet Duru -1981)

Güzel Şeyler Söyle (Aşkın Nur Yengi&Harun Kolçak-Eurovision Türkiye Finali 1987)

Hadi Bakalım

Haydi Gel Benimle Ol

Hep Bana (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)

Hoşgörü

İyisin (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Kapında Güllerim (Bendeniz II - 1995)

Kavaklar

Kış Masalı

Kızmayın Bana (Neco, Söz: Mehmet Teoman - 1975)



Kolay Değil

Müptelayım Sana (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Ne Masal Ne Rüya (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (Sezen Aksu-Gülümse-1991)

Olay Olay (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)

Oldu mu?

Oldu Olanlar (Serpil Barlas ,Söz: Zeren , 1976)

Olsun Varsın (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Oyuncu (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Öyle Bakma (Fatih Erkoç-Eurovision Türkiye Finali 1989) (Aşkın Nur Yengi-Sevgiliye-1990)

Papatya Falı (Nükhet Duru - 1981)

Ruhun Duymaz (Emel-Ruhun Duymaz-1995)

Sen Ağlama

Seni İstiyorum

Seninle (Nükhet Duru - Nükhet Duru 81 )

Son Bakış

Sonbahar

Sultan Süleyman

Şinanay

Şiribim Şiribom (Gökben - Şiribim Şiribom/Ve Birgün Sen 45'lik(1976) ve Şiribim Şiribom (1977)

Şov Yapma (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Tam Bana Göresin (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Tango (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Tenna

Uçurtma Bayramları (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)

Uykun Olsam (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Ünzile

Vurulmuşum Sana (Asya-Asya-1994)

Yeni Aşk (Zerrin Özer-Olay Olay-1992) (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)

Yeniden Sev (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Yıllar (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Yoksun (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Zorba (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

1945