Ontogenez ne demek, TDK'ya göre Ontogenez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ontogenez ne demek? Ontogenez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ontogenez kelimesi. Peki ontogenez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ontogenez nedir, ontogenez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONTOGENEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ontogenez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ontogenez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ontogenez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birey oluş

- Organizmanın varoluşundaki genetik kodlarına dayanan gelişimi

