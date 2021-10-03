Ontolojik ne demek, TDK'ya göre Ontolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ontolojik ne demek? Ontolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ontolojik kelimesi. Peki ontolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ontolojik nedir, ontolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONTOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ontolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ontolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ontolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Varlık bilimi ile ilgili, varlık bilimine ait

