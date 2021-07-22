Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık koyun alan Onur Eker ve dedesi bir süre sonra koyunu ellerinden kaçırdı. Dede torun birlikte koyunun peşinden gitti ancak koyun çoktan uzaklaşmıştı. Dedesi geri dönüp aracıyla farklı yoldan giderek koyunu bulmak istedi. Bu sırada tek kalan 20 yaşındaki Eker yoluna devam etti. Fakat ilerleyen saatlerde genç adam koyunla birlikte izini kaybetti. İşte Onur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika? sorularının detaylı yanıtları...

ONUR EKER KİMDİR?

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına gelmişti. Eker ise dedesi bayramda kurban kesmek için ahırdan koyun çıkardı. Ancak koyun bir anda ellerinden kaçarak dağa doğru koşmaya başladı.

İkili koyunun peşinden gitmeye başladı. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte gözden kayboldu.

Dedenin yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen genç adam bulunamadı.

ONUR EKER BULUNDU MU?

Bayramın ikici gününün yapılan çalışmalarda havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen 20 yaşındaki Onur Eker'in izine rastlanmadı.

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker'in yürümekten yorgun düştüğü ve sıcak hava nedeniyle yürüyemediği görüldü.

Bayramın ikinci gününde arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ederken çalışmalara ara verildi.