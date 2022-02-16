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Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi

Bir dönem Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürüten Onur Kumbaracıbaşı'nın vefat haberi geldi. Vefat haberinin ardından Kumbaracıbaşı hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi...

Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi

Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın vefatının ardından biyografisi merak konusu oldu. 'Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?' soruları araştırılıyor. Bu bağlamda Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi...

Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi

ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Onur Çetin Kumbaracıbaşı 1939 yılında Ankara'da doğmuş, 15 Şubat 2022 tarihinde aynı şehirde hayata gözlerini yummuştur. 

Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi

Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede doktora derecesi aldı. DPT Uzmanlığı, AİTİA Başkanlığı, Serbest Danışmanlık, XVIII. ve XX. Dönem Kocaeli, XIX. Dönem Hatay Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet üyesidir. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın biyografisi

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Onur Kumbaracıbaşı 15 Şubat 2022 tarihinde 82 yaşındayken Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde öldü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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