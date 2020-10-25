Taksa Pulu ne demek, TDK'ya göre Taksa Pulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eray Güçlüer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Eray Güçlüer'in biyografisiVücudunun her yerini parçaladılar! Vahşi maymunların saldırdığı 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybettiOnur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?Fotoğraf ve Video Çekimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıO bildiğimiz masum Adele gitti yerine seksi Adele geldi! Önce direk dansı yapan Adele, ardından soyundu üstünde sadece sütyeniyle durdu!Serdar Ali Çelikler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdar Ali Çelikler'in biyografisiFenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Aylar sonra yeniden...Elektrik şirketlerinin yöneticileriyle görüştü! Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz faturası açıklamasıArka Sokaklar Engin Müdür öldü mü? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Türk spor basınında önemli isimlerden Onur Tuğrul, sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Haber Global kanalında spor müdürü olarak görev yapan Onur Tuğrul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı duyuru ile koronavirüs testinin pozitif olduğunu bildiren Tuğrul, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Birkaç gündür evde tedavi halindeyim. Genel olarak iyiyim." ifadelerini kullandı. Peki, Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ONUR TUĞRUL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? 

1987 yılının Mayıs'ında İstanbul'da doğdu. Liseyi o zamanki adıyla Maltepe Anadolu Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversite yıllarında bir blog açarak NTV'de çalışmaya başladı. NTV Spor'un kurumsal iletişiminde, sponsorluk ilişkilerinde, sosyal medya yönetiminde, basınla ilişkilerinde çalıştı. Muhabirlik, editörlük, sunuculuk yaptı. Kısacası bir haber kanalının tüm aşamalarında tecrübe kazanma fırsatı buldu. Gündem Net ve Futbol Aktüel programlarını hazırlayıp sundu.

Onur Tuğrul kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Onur Tuğrul İngilizce ve Portekizce bilmektedir.

Ayrıca üniversite döneminden itibaren müzikle de uğraştı. Asit grubunda bas gitar, The Buzzer Beaters grubunda elektro gitar çaldı. Müzik ve kitaplar hala en büyük tutkuları arasında yer alıyor.

Mayıs 2018'den beri Haber Global'de Spor Müdürü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, pazar 23:00'te sporla ilgili son gelişmeleri ve transfer haberlerini daimi konukları ile yorumladığı Kontra programını hazırlayıp, sunuyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
6
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT