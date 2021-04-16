Oyuncu Elif Doğan'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki Elif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi, filmlerde oynadı? merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde sizler için derledik...

ELİF DOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 1994 doğumlu Elif Doğan 26 yaşındadır. Boyu 1,62'dir. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Elif Doğan sinema ve dizi oyuncusudur.

HANGİ DİZİ, FİLMLERDE OYNADI?

TELEVİZYON

Aşk Laftan Anlamaz

Kayıp İnci

Hayat Bazen Tatlıdır

Çukur

Darısı Başımıza

Zengin ve Yoksul

Gençliğim Eyvah

SİNEMA

Emoji Filmi (Seslendirme)

Şirinler 3: Kayıp Köy (Seslendirme)

Bezmi Ezel (Sanat Tönetmeni)

Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Başrol Oyuncusu)

ONUR TUNA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale'de Doğan Onur Tuna; yengeç burcudur. Onur Tuna'nın babası öğretmen, annesi ise tapu dairesinden emeklidir. bir abisi olan Onur Tuna; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış; ayrıca Ege Üniversitesi Konservatuarı'nda Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır.

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Onur Tuna kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi, filmlerde oynadı?